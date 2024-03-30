السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مخرج "حق عرب": سينرجي وفرت الإمكانيات لتقديم عمل كبير.. والمتحدة صنعت فارقا في الدراما المصرية

المخرج إسماعيل فاروق
المخرج إسماعيل فاروق في كواليس مسلسل حق عرب

عبر المخرج إسماعيل فاروق عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسل "حق عرب" يومياً في الشارع المصري؛ وذلك منذ بداية عرض المسلسل في أول أيام الشهر الكريم؛ متمنيا أن يستمر الجمهور في متابعة العشر حلقات المتبقية من العمل في رمضان 2024؛ مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صنعت فارقاً في الدراما المصرية.

وأشاد فاروق في تصريحات صحفية له اليوم السبت؛ بشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ وذلك لما وفرته الجهة المنتجة من إمكانيات لخروج المسلسل بهذا الشكل الذي يليق بالجمهور المصري والعربي؛ لافتا إلى أن هناك جهد مبذول وكبير من المشرف العام على الإنتاج حسام شوقي.

وجاءت تصريحات إسماعيل فاروق عقب انتهاء تصوير المسلسل بالكامل منذ يومين؛ حيث يتابع حالياً مراحل المكساج والصوت وغيرها من الأمور الفنية؛ متمنيا أن تنال باقي حلقات العمل نجاحا كبيرا مثلما حدث بالحلقات الأولى.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 20

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 20، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 19 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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