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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19.. إصابة سامية بطلق ناري وياسين يعود للمنيا

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19 والذي تملؤه العديد من المفاجآت في إطار الإثارة والتشويق، بسبب اشتعال الصراع بين ابناء العائلة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19

نجح “ياسين” بمساعدة المعلم هريدي والمعلم سعيد في الوصول إلى المكان الذي تتواجد فيه سامية تحت رقابة رجال “فاروق”، واثناء هروبهما، أطلق أحد الرجال طلق ناري أصاب “سامية في ذراعها، مما اصاب ”ياسين" بالذعر، ولكنه اطمأن عندما وجده جرح سطحي سهل علاجه دول التأثير عليها.

حرصت سامية على الاعتراف لياسين بمشاعرها تجاهه، وتفاجأت بتبادل “ياسين” نفس الشعور مما اغمرها بالسعادة، ووجه الشكر لها في مساعدتها ومساندتها له منذ لقائهما الأول، لتدخل عليهما “جمالات” وتبلغ ياسين ان المعلم هريدي في انتظاره بالخارج.

وعلم فاروق بهروب سامية برفقة ياسين مما اثار غضبه بشده وقام بتعنيف رجاله الذي لم يستطيعوا التغلب على ياسين للمرة الثانية.

أبلغ المعلم هريدي ياسين بأنه سوف يعود صباح اليوم التالي إلى بلده المنيا، ليخبره ياسين بأنه محتار في السفر مرة أخرى بسبب ما حدث من قبل فاروق تجاه أسرته، فحاول “سعيد” اقناع ياسين بأن يسافر ويترك شقيقته وسامية تحت حمايته ولكن من الضروري ان يجد نسمة لاثبات يراءته وهو ما اقتنع به ياسين.

قام ياسين بنصح جمالات أن تهتم بـ سامية في غيابه وان لا يقوموا بامر متهور مرة أخرى دون علمه، وانه مضطر للسفر لاستكمال البحث عن نسمة، ولكن طمنأته جمالات انها لم تسمح لسامية لفعل أمر متهوور مرة أخرى.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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