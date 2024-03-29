مسلسل المعلم الحلقة 19.. شداد يكتشف كمين مصطفى شعبان ويبدأ فى مطاردته

مسلسلات رمضان 2024..

اكتشف المعلم شداد الكمين الذي نصبه له مصطفى شعبان خلال الحلقة 19 من من مسلسل المعلم، بعدما مرت سيارات شحنة السمك من محافظة السويس دون تفتيش مما أثار لديهم الشك بأن الأمر ليس معتادا.

خطة مصطفى شعبان

جاء ذلك خلال الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

وظهر مصطفى شعبان وهو يمر بشحنة السمك دون تفتيش ويقول له الضابط: "عشان خاطر اللواء شوقي"، ويبلغ رجال شداد أن السيارات مرت دون تفتيش، ما جعل عنتر ابنه يشك ويقول: "دا طعم الحكومة رميته عشان تصادنا به نستلم السمك ويقبضوا علينا متلبسين".

إلا أن المعلم شداد قال: "سيب المعلم يتكتك أنا هخلي الرجال تقطع الطريق عليه وتأخد منه البضاعة ويقتلوه"، وبالفعل بدأ رجال شداد في مطاردة المعلم أثناء مروره من السويس إلا أنه استطاع الافلات منهم.

قصة مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.