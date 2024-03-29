مسلسل المعلم الحلقة 19.. مصطفى شعبان يتعاون مع الشرطة

مسلسلات رمضان 2024..

وافق النجم مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة في مسلسل المعلم من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

مسلسل المعلم

جاء ذلك خلال الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

شعبان يتعاون مع الشرطة

وبدأت الحلقة بداية مثيرة حيث ظهر اللواء شوقي برفقة مصطفى شعبان، وهو يقول له: "أنت هتتشغل معايا، تروح السوق تنزل المخدرات وتدهلهم وياريت الجنتل وشداد يكونوا هناك".

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وأضاف: "متقلقش لو اتمسكت أنا هسهلك خروج الشحنة وأنا في ضهرك أنا عامل خطة هنقضي بيها على كل التجار اللي وراهم وأنا في ضهرك ومعاك متقلقش يا معلم".

ووقتها وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القبض على الجنتل وشداد تجار المخدارت في سوق ميناء الأتكة خلال الحلقة 19 من مسلسل المعلم.

واتفق شعبان مع غلوش على جمع الرجال والسفر إلى السويس من أجل نصب الكمين للمعلمين.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.