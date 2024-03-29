الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

حق عرب الحلقة 18.. المعلم عبد ربه يقرر عودة عرب للعمل

حق عرب
حق عرب

قال المعلم عبد ربه في أحداث الحلقة 18 من مسلسل حق عرب لزوجته المعلمه صباح الجياش: “أنا فكرت في كلامك ولقيت عندك حق وهرجع عرب الشغل”.

وردت عليه قائلة: “أيوا خليه معانا وفي حضننا مش بعد ما علمناه الشغل نسيبه يشتغل مع غيرنا”.

فأخبرها المعلم بنيته في إتمام زيجة عرب بحنان الغرباوي وخصوصا بعد إثبات براءتها من تهمة الدعارة، لكنها انفعلت بشدة قائلة: "حنان إيه اللي يتجوزها، حبها برص، ده عرب مجدع ويستاهل ست ستها والبت دي ملطوطة وسمعتها بقت على كل لسان".

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، الإفراج عن حنان الغرباوي، من تهمة الدعارة، بفضل معاونة عبد ربه (رياض الخولي) والذي وكل لها محاميا وساعدها في إثبات براءتها.

وفور خروجها ووصولها المنزل وقف عبد ربه أمام أهل الحارة وأكد على براءة حنان وأنها شريفة ومحترمة.


أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف

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