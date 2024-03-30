السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 20.. عبد ربه ينهي حياة سعيد الجن في المريحة

حق عرب
حق عرب

شهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، ذهاب مطرب المهرجان "شعوذه" في المنطقة لعبد ربه وإبلاغه بتحريض سعيد الجن له على تأليف مهرجان شعبي عن علاقة صباح (وفاء عامر) زوجة عبد ربه بعرب السويركي.

 

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 20

وانتقاما لعبد ربه، خلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 أخذ سعيد الجن بعد تكتيفه للمريحة، وقام بحفر حفرة له ودفنه حيا.

كما شهدت احداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 ، خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن ضمن احداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 ، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

 

تفاصيل احداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب 

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التشويقية والتي ستنذر بمزيد من الأحداث الساخنة خلال الحلقات القادمة.

شهدت الحلقة 20 من المسلسل  أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي الى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

مسلسل حق عرب الحلقة 20.. مازن يخطف "السويركي" أبرز الأحداث

مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي".. ملخص الحلقة 19

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 19 

واستكملت الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب انه علم ان رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

كما شهدت الأحداث القبض على انغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

 

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

قصة مسلسل حق عرب

 

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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