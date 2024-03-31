الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بدون سابق إنذار الحلقة الـ6.. فلاش باك لـ2016 وخلافات زوجية بين مروان وليلى

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار بفلاش باك لعام 2016، حيث بداية زواج مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين وليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد، والتي شهدت تلك الفترة خلافات زوجية أثناء فترة حمل ليلى على اشياء بسيطة، إلا أنها كانت تدفع ليلى لطلب الطلاق.

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موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

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موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار DMC drama

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 6 

وتعرضت الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار.. ملخص الحلقة الخامسة

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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