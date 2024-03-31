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تحقيقات ومتابعات

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار DMC drama

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

يبحث متابعو الدراما الرمضانية المصرية عن موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار DMC drama والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

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موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار DMC drama

نعرض موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار DMC drama للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

بدون سابق إنذار 

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 6

تعرض الحلقة الساسة  من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

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مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

 

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