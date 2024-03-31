الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء 8

الكبير
الكبير

أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير أوي، بعد العرض الأول لحلقة اليوم الواحد والعشرون من شهر رمضان.

ويرصد الدستور في التقرير التالي، أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، لمحبي ومتابعي المسلسل.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 21|جوني وهجرس يهربان من الكبير

أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير اوي الجزء 8


بدأت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8، بنزول الكبير من غرفة نومه بالبندقية بعد سماع صوت صريخ في الدوار ظنا منه انهم  المطاريد الذي حذره منهم مأمور قسم المزاريطة  لتقول له مربوحة أن هذا صوت لقريبتها التي جاءت لها من مدغشقر وتدعى «غوريا».
فيما يجلس جوني مع الكبير والذي يطلب منه تركيب كاميرات مراقبة بالدوار خشية اقتحام المطاريد للدوار ثم يطلب الكبير من هجرس ملازمة مربوحة في كل خروجاتها.

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة ON

ويسأل  الكبير جوني وهجرس  عما فعلوه مع تاجر المبيدات من أجل القضاء على حشرة  الحفار ويكذب عليه جوني ويخبره أن كل شئ جيد ويهرب هجرس وجوني من الدوار خشية افتضاح أمرهم بتسليم الأموال للشخص الخطأ. 
وتذهب مربوحة لرؤية الغوريلا وتجد عندها العترة وهي ممسكه بيه فيطلب منها العترة، أن تجعلها تتركه ويساومها على عدم إخبار الكبير مقابل اقناع الكبير بذهابه للرحلة مع أصدقاؤه ثم تقوم  مربوحة بالاستعانة بالغوريلا لتساعدها في أعمال المنزل، ويراها جوني ويصاب بالخوف والصدمة، وقدرة  مربوحة على ترويض الغوريلا ويكشف الكبير كذبة جوني وهجرس بشأن الحفار وضياع الأموال.

ويحضر الكبير الي الدوار فيج هجرس ويؤكد له أنه علم بموضوع ضياع الأموال وان هجرس السبب في ذلك.

ويحاول هجرس إسناد التهمة الي جوني خوفا من عقاب الكبير ولكن الاخير لا يسمح له بان يتكلم ويطلب منه. رد ال 10 الاف جنيه ثمن المبيدات ولكن هجرس يؤكد للكبير إنه لا يمتلك هذا المبلغ فيقترح عليه الكبير الزواج وان لديه عروسة جيدة تناسبه فيفرح هجرس بذلك وتنتهي الحلقة فهل ينجح الكبير في التخلص من غوريا.
 

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