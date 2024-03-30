مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة ON

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 20.. نجاح كبير تحققه حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذى يعرض حاليا خلال شهر رمضان، حيث يتفاعل ملايين المشاهدين مع مغامرات جونى وهجرس ومتابعة رد فعل العمدة الكبير على خدعة مربوحة بإعلانها الحمل الكاذب منه.

مسلسل الكبير أوى الحلقة 19

كما استمتع ملايين المشاهدين بعرض الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوى8 للفنان أحمد مكى، التى شهدت أحداث مثيرة بدأت بلقاء جونى وفروحة على قهوة المزاريطة في ملابس تنكرية غريبة لمحاولة إقناعه بالزواج منها تحت تأثير التهديد بافشاء سره للكبير وهو ضياع فلوس العلف.

مسلسل الكبير اوي 8

وشهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير أوى مفارقات كوميدية تستمر منذ عرض الحلقة الاولى بطولة العترة الذى انكشف كذبه على الكبير ورسوبه في الامتحانات وحرمانه من رحلة دهب، واكتشاف كذب مربوحة وحملها الكاذب من الكبير.

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة العشرين مواعيد العرض

مسلسل الكبير اوي 8

فى السياق، ينتظر ملايين المشاهدين حول شاشات التلفزيون ومنصة واتش ات مواعيد عرض الحلقة العشرون من مسلسل الكبير أوي 8 لمشاهدة احدث موقف كوميدى محبب لهم من الفنان أحمد مكى وفرقته، وذلك في الساعة 6،10 مساء البوم السبت بعد اذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوى 8 القنوات الناقلة للحلقة العشرين

فى ظل ترقب المشاهدين في مصر والعالم العربي بمغامرات هجرس وجونى ونفادى، تم تحديد القنوات الناقلة للحلقة العشرين من مسلسل الكبير أوى 8 بصورة فائقة الجودة HD على قنوات ON وON دراما يوميًا مع توفير مشاهدة مباشرة طوال اليوم عبر منصة watchit.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تشهد قصة مسلسل الكبير اوي 8 عدة مواقف مضحكه بطلها عمدة المزاريطة الكبير اوي ومساعدته لأبناء قريته وأصدقائه في أية مشكلات، وأيضا مغامرات حزلقوم المصاب بعمى الألوان مع هجرس وحمل مربوحة الكاذب.

كما تدور أحداث المسلسل حول الكبير اوي عمدة قرية المزاريطة الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم الأكبر متهم تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، بينما الأخير في القاهرة.