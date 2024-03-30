السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة ON

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 20.. نجاح كبير تحققه حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذى يعرض حاليا خلال شهر رمضان، حيث يتفاعل ملايين المشاهدين مع مغامرات جونى وهجرس ومتابعة رد فعل العمدة الكبير على خدعة مربوحة بإعلانها الحمل الكاذب منه.

مسلسل الكبير أوى الحلقة 19

كما استمتع ملايين المشاهدين بعرض الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوى8  للفنان أحمد مكى، التى شهدت أحداث مثيرة بدأت بلقاء جونى وفروحة على قهوة المزاريطة في ملابس تنكرية غريبة لمحاولة إقناعه بالزواج منها تحت تأثير التهديد بافشاء سره للكبير وهو ضياع فلوس العلف.

مسلسل الكبير اوي 8 

وشهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير أوى مفارقات كوميدية تستمر منذ عرض الحلقة الاولى بطولة العترة الذى انكشف كذبه على الكبير ورسوبه في الامتحانات وحرمانه من رحلة دهب، واكتشاف كذب مربوحة وحملها الكاذب من الكبير.

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة العشرين مواعيد العرض 

مسلسل الكبير اوي 8 

فى السياق، ينتظر ملايين المشاهدين حول شاشات التلفزيون ومنصة واتش ات مواعيد عرض الحلقة العشرون من مسلسل الكبير أوي 8 لمشاهدة احدث موقف كوميدى محبب لهم من الفنان أحمد مكى وفرقته، وذلك في الساعة 6،10 مساء البوم السبت بعد اذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوى 8 القنوات الناقلة للحلقة العشرين

 

فى ظل ترقب المشاهدين في مصر والعالم العربي بمغامرات هجرس وجونى ونفادى، تم تحديد القنوات الناقلة للحلقة العشرين من مسلسل الكبير أوى 8 بصورة فائقة الجودة HD على قنوات ON وON دراما يوميًا مع توفير مشاهدة مباشرة طوال اليوم عبر منصة watchit.

 

txt

مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19| فروحة تهدد جونى

txt

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19

 

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تشهد قصة مسلسل الكبير اوي 8 عدة مواقف مضحكه بطلها عمدة المزاريطة الكبير اوي ومساعدته لأبناء قريته وأصدقائه في أية مشكلات، وأيضا مغامرات حزلقوم المصاب بعمى الألوان مع هجرس وحمل مربوحة الكاذب.

كما تدور أحداث المسلسل حول الكبير اوي عمدة قرية المزاريطة الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم الأكبر متهم تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، بينما الأخير في القاهرة.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة العشرين من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة العشرين الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 19 الحلقة العشرين من الكبير اوي الحلقة التاسعة عشر من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19| فروحة تهدد جونى

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية