موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19 محور اهتمام الملايين حاليا حيث حققت الحلقات السابقة من نجاحا منقطع النظير بين أوساط الجمهور وخاصة الأطفال، ومنها الحلقة 18 التى شهدت حفلة ملابس تنكرية على مقهى المزاريطة بين جونى وفروحة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19

زادت معدلات بحث ملايين المشاهدين عن موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19 مع زيادة نسب المشاهدة والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعى والإشادة بالمسلسل وخاصة نفادى وهجرس وجونى، وتحديد مواعيد إعادة عرض الحلقة التاسعة عشر فى أوقات مميزة، وذلك فى الساعة 3 عصرا اليوم السبت.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 19

كذلك، شهدت أحداث الحلقة 19 من المسلسل تصاعد كبير فى الأحداث الدرامية فى ظل محاولات فروحة بنت عمة مربوحة للتقرب من جونى شقيق الكبير ومحاولة الزواج منه لتبقى فى الدوار مع أسرتها التى أحدثت هرجا ومرجا كبير فى أرجاء دوار العمدة، وذهبت هى وجونى إلى مقهى المزاريطة فى ملابس تنكرية وهى تحاول إغراء جونى بالزواج وغناءها أغنية لويتنى هيوستن.

الكبير أوي 8

كما فكر الكبير أوى فى التبرأ من العترة ويؤكد لمربوحة أن زوجة الأب لا يمكن أن تكون أبدا وقال لجونى إنه فى إنتظار خبر سعيد لحمل مربوحة وسط حالة من السعداة بينما إنتابت مربوحة حالة من القلق لعلمها إنها تكذب على الكبير وخدعته، ثم يقوم جونى ونفادى بخداع فروحة وطلب الزواج وتعترف مربوحة للكبير إنها مش حامل وعملت ده لخوفها من زواج الكبير بأخرى.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 20

الكبير أوي 8

فى السياق، إرتفعت معدلاب متابعة وبحث الملايين من المشاهدين عن مواعيد عرض الحلقة 20 من مسلسل الكبير اوى لمتابعة موقف الكبير بعد كشف كذب حمل مربوحة وضياع فلوس العلف من جونى وصرفها على مشروع فاشل وموقف العمدة منه، وذلك فى تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء عقب آذان مغرب يوم العشرين من رمضان.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة العشرين

وحقق الكبير أوى نجاح كبير خلال الحلقات السابقة مما زاد من معدلات متابعة المشاهدين وإنتظار عرض الحلقة العشرين من مسلسل الكبير اوى 8، لمعرفة موقف العترة بعد الإعتراف بسرقة اللاب التوب ورسوبه فى الإمتحانات، وذلك حصريا عبر قناة on وon drama، ومنصة watch it لإتاحة فرصة المشاهدة طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

الكبير أوي 8

فى النهاية، تدور قصة مسلسل أحمد مكي الكبير أوي حول عمدة المزاريطة الكبير اوي ومساعدته لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين للمرة الأولى وحمل مربوحة من الكبير بعد كسر ساقها، واستكمال متابعة شخصية الكبير التى يؤديها الفنان أحمد مكي، والتى ظهرت لأول مرة عام 2009، وحمل مربوحة الكاذب.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وسشهد الجزء الثامن من مسلسل أحمد مكي الكبير أوي 8 مشاركة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ضيوف الشرف، وحاتم صلاح نفادى.

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