السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19  محور اهتمام الملايين حاليا حيث حققت الحلقات السابقة من نجاحا منقطع النظير بين أوساط الجمهور وخاصة الأطفال، ومنها الحلقة 18 التى شهدت حفلة ملابس تنكرية على مقهى المزاريطة بين جونى وفروحة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19

زادت معدلات بحث ملايين المشاهدين عن موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 19 مع زيادة نسب المشاهدة والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعى والإشادة بالمسلسل وخاصة نفادى وهجرس وجونى، وتحديد مواعيد إعادة عرض الحلقة التاسعة عشر فى أوقات مميزة، وذلك فى الساعة 3 عصرا اليوم السبت.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 19

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19| مختار يرفض زواج ابنته هاجر السراج

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 19

كذلك، شهدت أحداث الحلقة 19 من المسلسل تصاعد كبير فى الأحداث الدرامية فى ظل محاولات فروحة بنت عمة مربوحة للتقرب من جونى شقيق الكبير ومحاولة الزواج منه لتبقى فى الدوار مع أسرتها التى أحدثت هرجا ومرجا كبير فى أرجاء دوار العمدة، وذهبت هى وجونى إلى مقهى المزاريطة فى ملابس تنكرية وهى تحاول إغراء جونى بالزواج وغناءها أغنية لويتنى هيوستن.

الكبير أوي 8

كما فكر الكبير أوى فى التبرأ من العترة ويؤكد لمربوحة أن زوجة الأب لا يمكن أن تكون أبدا وقال لجونى إنه فى إنتظار خبر سعيد لحمل مربوحة وسط حالة من السعداة بينما إنتابت مربوحة حالة من القلق لعلمها إنها تكذب على الكبير وخدعته، ثم يقوم جونى ونفادى بخداع فروحة وطلب الزواج وتعترف مربوحة للكبير إنها مش حامل وعملت ده لخوفها من زواج الكبير بأخرى.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 20

الكبير أوي 8

فى السياق، إرتفعت معدلاب متابعة وبحث الملايين من المشاهدين عن مواعيد عرض الحلقة 20 من مسلسل الكبير اوى لمتابعة موقف الكبير بعد كشف كذب حمل مربوحة وضياع فلوس العلف من جونى وصرفها على مشروع فاشل وموقف العمدة منه، وذلك فى تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء عقب آذان مغرب يوم العشرين من رمضان.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة العشرين

txt

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. لقاء بالملابس التنكرية بين جوني وفروحة 

txt

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. مربوحة تواصل خداع الكبير

وحقق الكبير أوى نجاح كبير خلال الحلقات السابقة مما زاد من معدلات متابعة المشاهدين وإنتظار عرض الحلقة العشرين من مسلسل الكبير اوى 8، لمعرفة موقف العترة بعد الإعتراف بسرقة اللاب التوب ورسوبه فى الإمتحانات، وذلك حصريا عبر قناة on وon drama، ومنصة watch it لإتاحة فرصة المشاهدة طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

الكبير أوي 8

فى النهاية، تدور قصة مسلسل أحمد مكي الكبير أوي حول عمدة المزاريطة الكبير اوي ومساعدته لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين للمرة الأولى وحمل مربوحة من الكبير بعد كسر ساقها، واستكمال متابعة شخصية الكبير التى يؤديها الفنان أحمد مكي، والتى ظهرت لأول مرة عام 2009، وحمل مربوحة الكاذب.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وسشهد الجزء الثامن من مسلسل أحمد مكي الكبير أوي 8 مشاركة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ضيوف الشرف، وحاتم صلاح نفادى.

اقرأ أيضا 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. لقاء بالملابس التنكرية بين جوني وفروحة 

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة العشرين من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة العشرين الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 19 الحلقة العشرين من الكبير اوي الحلقة التاسعة عشر من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. لقاء بالملابس التنكرية بين جوني وفروحة 

بيومى فؤاد: رحمة أحمد لم تأخذ مكانة دنيا سمير غانم.. ودورى محفوظ فى "الكبير أوى"

الأكثر قراءة

المالية: صفقة "رأس الحكمة" والتمويلات الإضافية الداعمة تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

مصرع طفلين فى تصادم سيارة ودراجة نارية بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟