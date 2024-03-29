بيومى فؤاد: رحمة أحمد لم تأخذ مكانة دنيا سمير غانم.. ودورى محفوظ فى "الكبير أوى"

قال النجم بيومي فؤاد، إنه متيسر الحال، وإن الله سبحانه وتعالى رزقه من حيث لا يحتسب، معبرًا: "ربنا رزقني من وسع".

الكبير أوي

وأكد الفنان بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه في موسم من المواسم وخلال المشاركة في مسلسل "الكبير أوي"، كان هناك نجمان يريدان المشاركة في العمل مقابل مبالغ مالية كبيرة جدًا.

التواجد المستمر

وأوضح، أن الكبير أوي مسلسل يعرض بشكل سنوي وفي الموسم الرمضاني، أي عمل مستمر العمل به، متابعًا: "دوري موجود كل سنة.. إلا لو مبقاش في بيومي فؤاد"، ولذلك يحب المشاركة به.

وأضاف في حديثه، أن الفنانة الشابة رحمة أحمد لم تأخذ مكان دنيا سمير غانم، ولكنها تشارك بخط درامي مختلف.