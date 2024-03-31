الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تريليون جنيه انفاق الحكومة على التعليم ..

بناء مدارس وتطوير مناهج.. أبرز مراحل تطور التعليم خلال 10 سنوات

جريدة الدستور

شهد مجال التعليم في مصر، تطورات غير مسبوقة خلال العشر أعوام الماضية، وذلك بعد أن أولت الدولة المصرية اهتمامها بالمجالين التعليمي والصحي.

وبلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الفترة من 2014 - 2022، ما يزيد على تريليون جنيه، وبلغ إجمالي مخصصات التعليم في العام المالي 2023 - 2024 نحو 392 مليار جنيه.

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وشهد مجال التعليم في مصر، بعض المدخلات المحورية والمحطات الفاصلة والتي كان لها تأثير جوهري على تغيير منظومة التعليم، كجزء من استراتيجيتها للتنمية البشرية.

وأطلقت مصر، عددًا من الاستراتيجيات التي تخدم المنظومة التعليمية مثل استراتيجية التعليم قبل الجامعي 2014 - 2030" و"الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030"، حيث بلغ عدد المشروعات التعليمية خلال الفترة 2014 - 2023، بلغت نحو 8041 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه، وبلغ عدد المدارس في العام المالي 2022 - 2023 نحو 60.3 ألف مدرسة، بالإضافة إلى 11.6 ألف معهد أزهري. ويصل عدد الفصول إلى 552 ألف فصل، مقابل 466.4 ألف فصل خلال عام 2013 - 2014.

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كما شهد مجال التعليم في مصر،  تطوير المناهج الدراسية بوضع مناهج جديدة تماما، سواء عن طريقة تدريس مبتكرة، وتغيير طريقة التقييم لكافة المراحل الدراسية، كما عززت الدولة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتجهيز 9246 معملا 274399 فصلا مطورًا، وتوزيع 3.3 ملايين "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي.

كما جاء تطوير نظام التعليم في مصر، من خلال تطبيق تجربة اليابان، وبناء المدارس المصرية اليابانية التي بلغ عددها 102 مدرسة في العام الدراسي.

وطال تطوير التعليم نظام الثانوية العامة، ليتغير نظام الامتحان ليصبح أوبن بوك، من خلال إرفاق كراسة مفاهيم لدي الطلاب باللجان تشمل كافة قوانين ومفاهيم المادة، مع تغيير شكل الامتحان ليكون عبارة عن اختيار من متعدد وعدد قليل من الأسئلة المقالية.

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