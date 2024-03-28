الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد مواعيد حجز برامج التنمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية.. مستند

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بمواعيد الدخول على موقع الأكاديمية ومنصة المعلم لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين - مجتمعات التعلم المهنية في عصر الذكاء الإصطناعي "في الفترة من 2024/4/17 إلى 2024/5/23 طبقا لتوزيع المديريات التعليمية بالمحافظات الموضحة على النحو التالي:

( القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية)،  تاريخ التدريب من 17 ابريل المقبل حتى 23 من نفس الشهر.

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- القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية من 24 أبريل حتى 4 مايو 2024.

- البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم المنيا - أسيوط من 5 حتى 16 مايو 2024.

- سوهاج قنا - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح - ش سيناء - ج سيناء - الأقصر  من 17 حتى 23 مايو المقبل.

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وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على اتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين مع ضرورة التنبيه بالإلتزام بالدخول في المواعيد المحددة قرين كل مديرية على النحو الموضح، موضحة أنه سوف يتم مخاطبة المديريات تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية، كما طالبت بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.

وأوضحت، أنه يأتى في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2023 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتنفيذا لخطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة " معلم أول أ " فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024/2023.

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