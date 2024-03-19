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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم": استكمال أعداد مسابقتى المعلمين الأولى والثانية يونيو المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة في شهر يونيو المقبل لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني للمعلمين والتي كان من المفترض أن يتم التعاقد مع 60 ألف معلم خلال المسابقتين، بحيث يتم الالتزام بخطة السنوات الثلاث الأولى من تعيينات المعلمين لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

استكمال أعداد مسابقتى المعلمين الأولى والثانية 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن السنة الأولى من مسابقة تعيين 30 ألف معلم تم الإعلان عنها وبدء التقديم في عام 2022، وبعد إجراء الاختبارات للمتقدمين وخوضهم جميع المراحل تم التعاقد مع قرابة 16 ألف معلم فقط، وتسلموا العمل في المدارس خلال الفترة الماضية.

أما السنة الثانية اجتاز اختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكثر من 20 ألف معلم ودخلوا اختبارات بدنية وذهبية وجار تقييم هذه الاختبارات من إحدى الجهات المعنية تمهيدًا لإعلان النتيجة والتعاقد مع الناجحين فقط.

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم مسابقة المعلمين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

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