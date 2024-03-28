اليوم.. المدارس تنتهى من تسليم استمارات الثانوية العامة للكنترولات

تنتهى المدارس، اليوم الخميس، من تسليم استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، إلى لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، بعد استلامها من الطلاب ومراجعة البيانات فيها.

وفي ذات السياق، أكدت المدارس تحويل الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بيانات واستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلى المنازل، مشددة على أن الكنترولات تعمل على مراجعة جميع الاستمارات تمهيدًا لإعداد أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 التي تنطلق 10 يونيو المقبل.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.