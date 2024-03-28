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مصر

اليوم.. المدارس تنتهى من تسليم استمارات الثانوية العامة للكنترولات

جريدة الدستور

تنتهى المدارس، اليوم الخميس، من تسليم استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، إلى لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، بعد استلامها من الطلاب ومراجعة البيانات فيها.

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وفي ذات السياق، أكدت المدارس تحويل الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بيانات واستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلى المنازل، مشددة على أن الكنترولات تعمل على مراجعة جميع الاستمارات تمهيدًا لإعداد أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 التي تنطلق 10  يونيو المقبل.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات


جدير بالذكر  أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

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