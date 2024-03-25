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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، واعلنت وزارة التربية التعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم  الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي  يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد الأساسية لكافة الشعب 

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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"مصر للمعلوماتية" تقدّم 20 منحة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. بداية بمواد لا تُضاف للمجموع النهائى

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة الشعب الدراسية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء لشعبة علمي علون طلاب الثانوية العامة .

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات 3 ثانوي 2024 شعبة علمي رياضه

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات امتحان تالتة ثانوي عام 2024 للشعبة العلمية والأدبية 

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. بداية بمواد لا تُضاف للمجموع النهائى

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة

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