جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. بداية بمواد لا تُضاف للمجموع النهائى

يبدأ طلاب الثانوية العامة في الاستعداد لخوض امتحانات السنة النهائية للعام الدراسي 2024 – 2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

متي يبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024؟

واول امتحانات الثانوية العامة 12 يونيو ستكون للمواد الغير الاسياسية التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024، لطلاب الثانوية العامة العادية وهي مواد لا تُضاف للمجموع النهائي.

امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الاضحي

عقب عيد الأضحي تعود الامتحانات ولكن للمواد الدراسية الأساسية بدايتها من السبت الموافق22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي

وفي السبت الموافق 6 يوليويخوض الطلاب السبت الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

امتحانات الثانوية العامة لمدارس "STEM"

ويوم السبت 13 يوليو يخوض طلاب الثانوية العامة مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

ويوم الاثنين الموافق 10 يونيو يخوض طلاب الثانوية العامة لمدارس "STEM" الامتحانات في مادة التربية الوطنية والتربية الدينية.

تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة

السبت الموافق 29 يونيو يمتحن طلاب الثانوية العامة مادة مقايسس المفاهيم في الكيمياء، 3 يوليو الموافق الاربعاء مقاييس المفاهيم في الفيزياء والسبت الموافق 6 يوليو يمحتن طلاب الثانوية العامة مادة مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية والأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم "اللغة الإنجليزية".

امتحانات الثانوية العامة اختبار الجامعات

السبت الموافق 13 يوليو يكون طلاب الثانوية العامة بالاستعداد لاختبار القبول بالجامعات لاختبار اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية والإثنين الموافق 15 يوليو يكون الطلاب على استعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء والأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء"، ومقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة".

السبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات"

جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

يوم 10 يونيو تبدأ الامتحانات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين بالتربية الدينية و12 يونيو التربية الوطنية، و22 يونيو اللغة العربية ورقة أولى و24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية و26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

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