الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الخشت: من 2 لـ10 جنيهات.. أسعار منتجات المعرض الخيري بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم افتتاح المعرض الخيري لطلاب المدن الجامعية اليوم، الاحد، وذلك لتخفيف الأعباء علي هؤلاء الطلاب، مشيرا إلي أنه يتم  تنظيم هذا المعرض سنويًا وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، وذلك التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد،.

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أسعار منتجات المعرض الخيري بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة 

وأكد الخشت في تصريحات خاصة للدستور، أن المعرض يضم مجموعة من الملابس والأحذية والأدوات المنزلية والمكتبية وحقائب واكسسوارات بأسعار رمزية تبدا من من ٢ جنيه إلي ١٠ جنيهات فقط لتخفيف العبء عليهم، لافتا إلي حرص الجامعة علي دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها.

واضاف الخشت أن الجامعة تقوم دائما بعمل مثل هذه المعارض لدعم الطلاب والطالبات الغير قادرين حيث قام  مركز جامعة القاهرة  للغات الأجنبية والترجمة التخصصية خلال الشهر الماضي بعمل معرض  خيري للملابس بمدينة الطالبات بالجيزة، وضم المعرض أكثر من 4 آلاف قطعة ملابس جديدة مختلفة الأنواع وذات جودة عالية وبأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس.


 

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة أصبحت عضوًا وشريكا أساسيا في "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، وتعاونت مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث أطلقت الجامعة خلال عام 2023 نحو 42 قافلة تنموية شاملة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا، من منطلق دورها ومسئولياتها تجاه المجتمع وخدمة البسطاء والمحتاجين، حيث قدمت خدمات صحية ومجتمعية لما يزيد على 150 ألف مواطن، من خلال توفير المواد الغذائية، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني.

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