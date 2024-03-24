الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حاليا عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي كافة الجدوال المنظمة لسير امتحانات طلاب الشعب الدراسية الثلاثة في كافة محافظات الجمهورية والتي تم مراعاة الفترة الزمنية بين المواد الدراسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة 

يمكن معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة الشعب الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها موقع الدستور للقراء على مدار ساعات اليوم والذي جاء كما يلي:-

المواد خارج المجموع 

  • يوم الاثنين 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

المواد المضافة للمجموع 

  • يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان مادة الغة العربية والإملاء والخط العربي.
  • يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة التاريخ.
  • يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ومادة علم النفس والاجتماع.
  • يوم السبت 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.
  • يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا الفلسفة والمنطق.
  • يوم السبت 20 يوليو 2024 امتحان مادة اليناميكا.
txt

موعد وجدول امتحانات الثانوية العام 2024 جميع الطلاب

txt

الحكومة تنفى تعديل مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023- 2024

اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024

يحصل طلاب الثانوية العامة على اجازة عيد الأضحى المبارك خلال فترة امتحاناتهم هذا العام 2023-2024 من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 حيث يتم تعطيل الامتحانات لطلاب كافة الشعب الدراسية والمشرفين على الامتحانات من المدرسين وموظفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت قد نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة للشعب الدراسية الثلاثة عقب عرضه على اتحاد الطلاب ووضع التعديلات اللازمة والتي تتوافق مع كافة الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا 

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول أكلات رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر وسلطة الفاصوليا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى

مواد متعلقة

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول أكلات رمضان 2024 .. طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر وسلطة الفاصوليا

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعي الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضي

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس