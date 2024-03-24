جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حاليا عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي كافة الجدوال المنظمة لسير امتحانات طلاب الشعب الدراسية الثلاثة في كافة محافظات الجمهورية والتي تم مراعاة الفترة الزمنية بين المواد الدراسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة

يمكن معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة الشعب الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها موقع الدستور للقراء على مدار ساعات اليوم والذي جاء كما يلي:-

المواد خارج المجموع

يوم الاثنين 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

المواد المضافة للمجموع

يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان مادة الغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة التاريخ.

يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ومادة علم النفس والاجتماع.

يوم السبت 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا الفلسفة والمنطق.

يوم السبت 20 يوليو 2024 امتحان مادة اليناميكا.

اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024

يحصل طلاب الثانوية العامة على اجازة عيد الأضحى المبارك خلال فترة امتحاناتهم هذا العام 2023-2024 من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 حيث يتم تعطيل الامتحانات لطلاب كافة الشعب الدراسية والمشرفين على الامتحانات من المدرسين وموظفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت قد نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة للشعب الدراسية الثلاثة عقب عرضه على اتحاد الطلاب ووضع التعديلات اللازمة والتي تتوافق مع كافة الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول أكلات رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر وسلطة الفاصوليا