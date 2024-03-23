السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وأعلنت وزارة التربية التعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم  الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي  يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة المواد الأساسية لجميع الشعب:

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة الشعب الدراسية

txt

توزيع درجات جميع المواد| جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة علمي علوم

 

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

 

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا 

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

 

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

 

الأوراق المطلوبة.. امتحانات الثانوية العامة 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق والرسوم المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:

١- تقديم الاستمارة الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.

٢- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

٣- تقديم (١) صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

٤- تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

٥- تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

٦- يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

٧- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

٨- كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

٩- وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 اختبارات العام الدراسي الحالي 2023 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. سر «الحشاشين».. كيف صنع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى هذه التحفة الفنية؟

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024.. 4 ساعات يوميًا

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى