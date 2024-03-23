السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

جدول أكلات رمضان 2024 .. طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر وسلطة الفاصوليا

افكار فطار رمضان
افكار فطار رمضان 2024

يقدم «الدستور» خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

 

افكار فطار رمضان 2024

ونوفر خلال شهر رمضان افكار فطار رمضان 2024 من خلال مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة  وصفة  الفاصوليا، بشكل مختلف تماما.

 

طريقة عمل سلطة الفاصوليا

  مكونات طريقة عمل سلطة الفاصوليا

الفاصوليا  مغسول ومتصفي.

ربع كوب بقدونس طازج مفروم.

ربع كوب ذرة أصفر مسلوق

2 ملعقة كبيرة بصل أحمر مفروم.

أوراق خس كبيرة.

ربع كوب خل بلسمي.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملح وفلفل.

 

خطوات طريقة عمل سلطة الفاصوليا

هنحط فى بولة كبيرة الذرة الصفراء المسلوقة، وهنضيف عليها الفاصوليا المسلوقة والبصل الأحمر المفروم وااوراث الخس

فى وعاء هنحط الخل البلسمي والزيت زيتون وعصير الليمون والثوم المفروم وملعقة العسل والملح والفلفل، وهنقلبهم كويس جدا وهنضيفهم على المكونات السابقة.

 

الفاصوليا تحتوي على الكالسيوم اللى بيساعدنا فى تحسين صحة العظم، والفسفور واللى بينظم عمليات توليد الطاقة فى الجسم، وكمان بتحتوي على النياسين هو فيتامين ب الذي يصنعه جسمك ويستخدمه لتحويل الطعام إلى طاقة.
 

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة  وصفة المكرونة بصوص البنجر الصحية بشكل مختلف تماما.

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة البشاميل في المنزل

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل كفتة داوود باشا في المنزل بوصفة سهلة

طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر

مكونات طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر

مكرونة مسلوقة

بنجر مسلوق

معلقة صلصة

بصل

٤ فصوص ثوم

٣ معالق زيت زيتون

بقدونس

ماء

ملح

فلفل اسود

الطريقة:

اسلقي البنجر، وفى طاسة على النار شوحي البصل مع البنجر زيت الزيتون.

فى الخلاط اضربي البنجر مع البصل وزيت الزيتون وقليل من الماء

وفى طاسة هتحطي زيت زيتون، وبعد كدة هضيفي الخليط من الخلاط وسبيه لمدة ١٠ دقايق، وضيفي عصير الليمون، والملح والفلفل الأسود.

قبل التقديم هضيفي البقدونس الفرش.

يعتبر البنجر هو أحد النباتات القليلة التي تحتوي على مادة البيتالين: وهي الصبغات التي تعطي البنجرالأحمر والأصفر لونهما المميز، اتضح أن البيتالين لديه القدرة على تقليل الالتهاب في الجسم.

جدول اكلات رمضان طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر وسلطة الفاصوليا الفاصوليا سلطة الفاصوليا المكرونة شهر رمضان الكريم افكار فطار رمضان 2024 طريقة عمل سلطة الفاصوليا

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى