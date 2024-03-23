جدول أكلات رمضان 2024 .. طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر وسلطة الفاصوليا

يقدم «الدستور» خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

افكار فطار رمضان 2024

ونوفر خلال شهر رمضان افكار فطار رمضان 2024 من خلال مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة وصفة الفاصوليا، بشكل مختلف تماما.

طريقة عمل سلطة الفاصوليا

مكونات طريقة عمل سلطة الفاصوليا

الفاصوليا مغسول ومتصفي.

ربع كوب بقدونس طازج مفروم.

ربع كوب ذرة أصفر مسلوق

2 ملعقة كبيرة بصل أحمر مفروم.

أوراق خس كبيرة.

ربع كوب خل بلسمي.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملح وفلفل.

خطوات طريقة عمل سلطة الفاصوليا

هنحط فى بولة كبيرة الذرة الصفراء المسلوقة، وهنضيف عليها الفاصوليا المسلوقة والبصل الأحمر المفروم وااوراث الخس

فى وعاء هنحط الخل البلسمي والزيت زيتون وعصير الليمون والثوم المفروم وملعقة العسل والملح والفلفل، وهنقلبهم كويس جدا وهنضيفهم على المكونات السابقة.

الفاصوليا تحتوي على الكالسيوم اللى بيساعدنا فى تحسين صحة العظم، والفسفور واللى بينظم عمليات توليد الطاقة فى الجسم، وكمان بتحتوي على النياسين هو فيتامين ب الذي يصنعه جسمك ويستخدمه لتحويل الطعام إلى طاقة.



ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة وصفة المكرونة بصوص البنجر الصحية بشكل مختلف تماما.

طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر

مكونات طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر

مكرونة مسلوقة

بنجر مسلوق

معلقة صلصة

بصل

٤ فصوص ثوم

٣ معالق زيت زيتون

بقدونس

ماء

ملح

فلفل اسود

الطريقة:

اسلقي البنجر، وفى طاسة على النار شوحي البصل مع البنجر زيت الزيتون.

فى الخلاط اضربي البنجر مع البصل وزيت الزيتون وقليل من الماء

وفى طاسة هتحطي زيت زيتون، وبعد كدة هضيفي الخليط من الخلاط وسبيه لمدة ١٠ دقايق، وضيفي عصير الليمون، والملح والفلفل الأسود.

قبل التقديم هضيفي البقدونس الفرش.

يعتبر البنجر هو أحد النباتات القليلة التي تحتوي على مادة البيتالين: وهي الصبغات التي تعطي البنجرالأحمر والأصفر لونهما المميز، اتضح أن البيتالين لديه القدرة على تقليل الالتهاب في الجسم.