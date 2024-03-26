الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

ينعى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

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وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلًا وطنيًا ونموذجًا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلى مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الدكتور رضا حجازي محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني وزير التربية والتعليم تطوير قطاع التعليم الفني سوق العمل

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