الأحد 24 مارس 2024
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مصر

وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس..ويتفقدان مدرسة فاقوس الرسمية للغات "٢"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بزيارة لمحافظة الشرقية اليوم، فى إطار جولاته المستمرة بالمحافظات لمتابعة انضباط سير العام الدراسي، حيث قام برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بافتتاح المدرسة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، كما تفقدا مدرسة فاقوس الرسمية للغات "٢".

وقد تفقد الوزير والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بإدارة فاقوس التعليمية والتي تبلغ مساحتها ٨٧٦٢ متر مربع، وتضم عدد ٢٨ فصلًا، حيث تفقدا قاعات رياض الأطفال وتعرفهم على الحروف والكلمات الإنجليزية من خلال عدة أنشطة تعليمية مبسطة، كما تفقدا قاعة الأنشطة الرياضية والموسيقية بالمدرسة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها نموذج تعليمي متميز يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

تطوير المنظومة التعليمية

ومن جانبه، ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي لتطوير المنظومة التعليمية وافتتاح نماذج تعليمية متنوعة تساهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود من جانبها للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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وقد تفقد الدكتور رضا حجازي والدكتور ممدوح غراب مدرسة فاقوس الرسمية للغات "٢" والتى تضم ٢١ فصلًا من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، حيث تفقدا قاعتي رياض الأطفال، وشاهدا حصص التعرف على الألوان والأشكال، وكذلك حصة للتربية الرياضية، وتابعا انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والمستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية.

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وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ على عبدالرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أحمد مرسي رئيس هيئة الابنية التعليمية بمحافظة الشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

التربية والتعليم الشرقية المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس فاقوس العام الدراسي

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