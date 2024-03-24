الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم": درجات طلاب صفوف النقل بالفصلين الدراسيين الأول والثانى تضاف لبعضها

الطلاب فى صفوف النقل
الطلاب فى صفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن درجات تقييمات الطلاب فى صفوف النقل بالفصلين الدراسيين الأول والثانى تضاف لبعضها، حيث تحدد حالة الطالب ناجح أم دور ثان بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تنطلق 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

تقييمات الطلاب فى صفوف النقل

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن صفوف النقل هي سنوات عادية يكفي حصول الطالب فيها على 50% من درجة المادة للنجاح فيها، أما طلبة الشهادة الإعدادية فالطالب يحتاج لكل درجة بسبب تنسيق الثانوي العام والفني بعد اجتيازه الصف الثالث الإعدادي.

وأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، حيث تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم.

صفوف النقل التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي تنسيق الثانوي العام

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