الخميس 21 مارس 2024
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مصر

خطاب من "التعليم" بشأن أعمال التقييم والبرامج العلاجية لمدارس التعليم الفنى

جريدة الدستور

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات بالخريطة الزمنية لأعمال التقييم والتحقق والبرامج العلاجية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم مواعيد وتفاصيل التقييم وأعمال التحقق لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للدبلومات الفنية المطبق عليهم منهجية الجدارات:

- تنفيذ تقييم الفرصة الثالثة البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمدارس الفنية من السبت 27 أبريل حتى الخميس 2 مايو 2024.

- تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية المرحلتين الأولى والثانية، على أن يتم التحقق من تقييم وحدات طلاب الصف الثالث يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وسرعة إرسال بيان نتيجة تقييم طلاب الدبلومات الفنية في موعد أقصاه الخميس 9 مايو، واستكمال أعمال التحقق الخارجي للصفين الأول والثاني وإرسال بيان نتيجة الوحدات في موعد أقصاه السبت 11 مايو.

- استكمال تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية لصفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية جميع المراحل، واعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل لجميع المدارس، على أن يتم إرسال نتيجة التقييمات في موعد أقصاه الأحد 7 يوليو.

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- تنفيذ البرنامج العلاجي الدور الثاني لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية من السبت 6 يوليو حتى الخميس11 يوليو.

- تنفيذ زيارات التحقق الخارجي للدور الثاني (الانعقاد الثاني) للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية، على أن يتم البدء في التحقق من وحدات الصف الثالث يوم السبت 20 يوليو، وإرسال بيان نتيجة تقييم وحدات الصف الثالث لجميع البرامج في موعد أقصاه الإثنين 22 يوليو، واستكمال تقييم وحدات الصفين الأول والثاني، وإرسال بيان نتيجة تقييم الوحدات لصفوف النقل في موعد أقصاه 25 يوليو، قبل بداية الدور الثاني.

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البرامج العلاجية المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات مدارس التعليم الفني الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني منهجية الجدارات

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