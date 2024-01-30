الخارجية الأمريكية: إرسال بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة إلى شمال غزة خلال أيام

قال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تتم الخطوات الأولى للمضي قدمًا في إرسال بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة إلى شمال غزة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث مات ميلر اليوم الثلاثاء، إنه يجب التحقق أولًا من حالة الأمن وظروف الطرق لضمان إمكانية تنفيذ مهمة التقييم الكاملة بأمان.

وأشار ميلر في مؤتمر صحفي إلى أن مهمة التقييم المقررة تأجلت "بسبب تجدد القتال في الشمال".

وتابع: "لقد رأينا مقاتلي حماس يظهرون ويبدأون في إطلاق هجمات صاروخية على إسرائيل، ويبدأون في إطلاق النار على القوات الإسرائيلية، ما جعل الظروف على الأرض غير صالحة للقيام بهذه المهمة الإنسانية، وغير آمنة لإجراء مهمة تقييم".

وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن إسرائيل وافقت على السماح لمثل هذه المهمة بالمضي قدمًا لتحديد ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في الشمال.