الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: إرسال بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة إلى شمال غزة خلال أيام

الخارجية الامريكية
الخارجية الامريكية

قال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تتم الخطوات الأولى للمضي قدمًا في إرسال بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة إلى شمال غزة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث مات ميلر اليوم الثلاثاء، إنه يجب التحقق أولًا من حالة الأمن وظروف الطرق لضمان إمكانية تنفيذ مهمة التقييم الكاملة بأمان.

وأشار ميلر في مؤتمر صحفي إلى أن مهمة التقييم المقررة تأجلت "بسبب تجدد القتال في الشمال".

وتابع: "لقد رأينا مقاتلي حماس يظهرون ويبدأون في إطلاق هجمات صاروخية على إسرائيل، ويبدأون في إطلاق النار على القوات الإسرائيلية، ما جعل الظروف على الأرض غير صالحة للقيام بهذه المهمة الإنسانية، وغير آمنة لإجراء مهمة تقييم".

وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن إسرائيل وافقت على السماح لمثل هذه المهمة بالمضي قدمًا لتحديد ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في الشمال.

الخارجية الامريكية شمال غزة أنتوني بلينكن وزير الخارجية إسرائيل هجمات صاروخية

مواد متعلقة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

محمد الباز يكتب: تطويع العالم.. رسائل مصر القوية فى مؤتمر السلام

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل.. جلسة مع كولر لحسم «بديل الشناوى».. واتجاه لإعادة «لطفى»

عاجل| تصحيح مسار.. كيف نستعيد أمجاد الكرة المصرية بعد الإخفاقات المتتالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى