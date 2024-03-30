عزاء محمد مجاهد نائب وزير التعليم بحضور عدد من المسئولين

أقيم عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وحضر عدد من المسئولين ورجال التعليم في مصر، العزاء، على رأسهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، وعمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وتوفي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار افؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة.

ونعي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هو وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

عزاء محمد مجاهد نائب وزير التعليم

عزاء محمد مجاهد نائب وزير التعليم

عزاء محمد مجاهد نائب وزير التعليم

عزاء محمد مجاهد نائب وزير التعليم

عزاء محمد مجاهد نائب وزير التعليم

عزاء محمد مجاهد نائب وزير التعليم