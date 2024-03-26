الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور محمد مجاهد

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

نعت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور محمد مجاهد، أستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وأعرب الدكتور محمد الخشت عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وكان قد نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور محمد مجاهد أستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد شغل الدكتور محمد مجاهد العديد من المناصب؛ وكان أمينًا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ عام 2008 وحتى 2018، وقدم العديد من الإسهامات العلمية، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المُتقدمة عام 2016.

الخشت: حريصون على تحقيق الاستقرار الوظيفى وتحسين أوضاع العاملين بالجامعة

جامعة القاهرة محمد الخشت التصميم الميكانيكي محمد مجاهد ع التعليم الهندسي

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