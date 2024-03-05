رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة اقتصاد وعلوم سياسية 2023

شهد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل تخرج طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دفعة 2023، بحضور نواب رئيس الجامعة وعميدة الكلية، والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأسرهم.

وبدأت مراسم الاحتفالية بطابور الخريجين، ثم موكب العلم والعلماء ثم السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها إلقاء كلمة أوائل الخريجين والخريجات، ثم كلمة الدكتورة نجلاء الأهواني وزير الاستثمار سابقًا، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية سابقًا، ثم الدكتورة حنان محمد على عميدة الكلية، ثم كلمة السفير عادل المليجي رئيس جمعية الخريجين، ثم كلمة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ثم تكريم عدد من الشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال كلمته، وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، التحية لأسر الخريجين على جهودهم مع أبنائهم طوال فترة دراستهم، مؤكدًا أنها لحظات سعيدة يعيشها الطلاب ويحلم بها الآباء والأمهات وهم يراقبون صنعتهم وصنيعهم في تربية أبنائهم عبر مسيرة تعليم شاقة تتوج بالحصول على شهادة البكالوريوس.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دائمًا يرفعون اسم الجامعة من خلال المناصب المختلفة التي يتولونها سواء داخل مصر أو على المستوي الدولي، مشيرًا إلى أن الكلية تُعد درة من درر جامعة القاهرة بفضل قادتها ومفكريها وعلمائها وخريجيها من السفراء والوزراء وأعضاء البرلمان.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن خريجي الكلية من دفعة 2023 شهدوا العديد من التحديات، حيث أمضوا جزءا كبيرا من دراستهم خلال جائحة كورونا، والتي نجحت الجامعة خلالها في التحول الرقمي وكانت في طليعة الجامعات التي استطاعت تحويل النظم الدراسية عن بُعد، وقادت الجامعات المصرية للتحول لأكبر منظومة رقمية للتعليم عن بُعد.

وأشار، إلى نجاح الكلية لمدة عامين في ممارسة كافة العمليات التعليمية وإجراء الامتحانات عبر منصة بلاك بورد التي استطاعت الجامعة من خلالها الانتقال لبيئة تعليم أوروبية، مضيفًا أن الكلية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الـ 4 سنوات الماضية حيث أًصبح لها مجلة دولية مُسجلة في مؤشرات البحث العلمي، بالإضافة لحصولها على جائزة التميز الحكومي، وعديد من شهادات الأيزو.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، التطور الكبير الذي شهده قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية داخل مختلف المؤشرات الدولية، وأن الجامعة أصبحت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوي العالم من بين 30 ألف جامعة في هذا التخصص، بعد أن كان خارج التصنيف عام 2017.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل التصنيفات الدولية المرموقة ومن بينها تقدمها 184 مركزا داخل تصنيف QS، و100 مركز داخل تصنيف ليدن الهولندي، وأصبحت في المربع الذهبي للبحث العلمي على مستوى العالم Q1، بالإضافة إلى إدراج 79 عالم من علماء جامعة القاهرة ضمن أفضل 2% من علماء العالم داخل قائمة ستانفورد العالمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن تخصص إدارة الضيافة أصبح ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وفق المؤشرات العالمية، مشيرًا إلى وجود عدد من التخصصات ضمن أفضل 100 جامعة عالمية بالرغم من التحديات الكُبرى للجامعة حيث يدرس بها 270 ألف طالب وطالبة، وبها 27 كلية، و167 مركزا بحثيا، و25 مستشفى جامعيا تخدم المصريين جميعًا، وتنافس جامعات عالمية تمتلك ميزانيات دول.