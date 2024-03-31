الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"إمبراطورية ميم" الحلقة 21.. مشادة بين نور النبوي ومايان السيد

جريدة الدستور

تصاعدت الأحداث في الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا.

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم مشادة كبيرة بين مادي"مايان السيد" ومروان أبو المجد "نور النبوي" بعد لقاء والده مختار أبو المجد معها ليطلب منها الإبتعاد عن ابنه.

واعتذر مروان أبو المجد عن خطأ والده الإ أنه أنها قابلت اعتذاره بغضب شديد،وخناقة كبيرة مع صديقها الذي اعتدى بالضرب على مروان في أحد  الحفلات، كما شهدت الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي،أحداثا متصاعدة من جانب أبنائه خلال أحداث الحلقة.

وقررت منى الابنة الأكبر “هاجر السراج” أن تفاجئ والدها مختار أبو المجد “خالد النبوي” بالرحيل عن المنزل للسفر إلى الخارج بشكل مفاجئ للمشاركة بالبعثة الدراسية التي تريد الإلتحاق بها.

واستيقظ “مختار أبو المجد ”مبكرًا، ولم يجد ابنته منى بالمنزل ولكنها تركت جواب له تخبره بسفرها للبعثة الدراسية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم
مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

قصة مسلسل إمبراطورية ميم
“إمبراطورية ميم”، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم
تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثالثة وملخص أحداث الحلقات السابقة

مسلسلات رمضان 2024.. هاجر السراج تخطط لإقناع والدها بالسفر في إمبراطورية ميم

خلاف بين النبوي وابنه في مسلسل امبراطورية ميم الحلقة الثانية

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسلات رمضان 2024.. "نور النبوي" يحتفل بفوزه بانتخابات اتحاد الطلبة في مسلسل "امبراطورية ميم"

هُنا إمبراطورية ميم.. لا هدوء في منزل مختار أبو المجد (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض الحلقة الثانية من مسلسل "امبراطورية ميم"

مسلسلات رمضان 2024.. هل يوافق مختار أبو المجد على سفر هاجر السراج في "امبراطورية ميم"

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

أول تعليق من إدارة بيراميدز على منشطات رمضان صبحي

ما مصير رمضان صبحى إذا كانت عينة المنشطات "فاسدة"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر