"إمبراطورية ميم" الحلقة 21.. مشادة بين نور النبوي ومايان السيد

تصاعدت الأحداث في الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا.

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم مشادة كبيرة بين مادي"مايان السيد" ومروان أبو المجد "نور النبوي" بعد لقاء والده مختار أبو المجد معها ليطلب منها الإبتعاد عن ابنه.

واعتذر مروان أبو المجد عن خطأ والده الإ أنه أنها قابلت اعتذاره بغضب شديد،وخناقة كبيرة مع صديقها الذي اعتدى بالضرب على مروان في أحد الحفلات، كما شهدت الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي،أحداثا متصاعدة من جانب أبنائه خلال أحداث الحلقة.

وقررت منى الابنة الأكبر “هاجر السراج” أن تفاجئ والدها مختار أبو المجد “خالد النبوي” بالرحيل عن المنزل للسفر إلى الخارج بشكل مفاجئ للمشاركة بالبعثة الدراسية التي تريد الإلتحاق بها.

واستيقظ “مختار أبو المجد ”مبكرًا، ولم يجد ابنته منى بالمنزل ولكنها تركت جواب له تخبره بسفرها للبعثة الدراسية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

“إمبراطورية ميم”، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.