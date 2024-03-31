الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

10 سنوات إنجاز.. مدارس دولية ويابانية ومتفوقين وتعليم تكنولوجي.. أبرز ما حققته مصر بمجال التعليم

جريدة الدستور

استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنجازات مشروعات وبرامج الوزارة، خلال الفترة من (2014 حتى 30/ 6/ 2023) والذي تضمن ما يلي:

- "التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز" ورؤية مصر الإستراتيجية للتعليم 2030، وتحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

"التعليم" توجه بالاحتفال باليوم العالمي للتوحد بإنارة جميع المنشآت التعليمية

- تجهيز (27439) فصلًا مطورًا في (3260) مدرسة، وتجهيز البنية التكنولوجية لـ(2474) مدرسة ثانوي عام جديدة.

- تجهيز 2530 مدرسة إلكترونيًا، وتوفير قنوات ومنصات تعليمية ومنصات لتدريب المعلمين ومحتوى رقمي على منصة الوزارة.

- توفير (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز 100%..وتوفير(3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية.

- الانتهاء من إنشاء (1131) مشروعًا بإجمالي (15334) فصلًا بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجمالي (1301) مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة

- إنشاء 51  مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة، و19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنلوجيا في 18 محافظة.

- 20 مدرسة رسمية دولية "IPS" ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط

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"التعليم" تحدد مواعيد حجز برامج التنمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية.. مستند

- مدارس النيل تطبق شهادة النيل الدولية المصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية

- تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني..وتطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات

- مبادرة رئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا.

- 7630 مشروعا تم تنفيذه  و117591 فصلاً تم إضافتهم منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023

- تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم..وتأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

- 10 مدارس تعليم فني دولية..واعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة "إتقان"..وأكاديمية خاصة لمعلمي التعليم الفني

- تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب وتنميتها.. وإطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"

- إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى الطلاب الدراسي بمقابل مادي مناسب.

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