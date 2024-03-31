الأحد 31 مارس 2024
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مصر

"التعليم" تكرم طالب في مرحلة رياض الأطفال بالشرقية

التعليم تكرم طالب
"التعليم" تكرم طالب في مرحلة رياض الأطفال بالشرقية

استقبل على عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية إياد محمود عياد، الطالب بالصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال "KG2” في مدرسة الكيلانية الرسمية لغات بإدارة بلبيس التعليمية بالشرقية، حيث قام بتكريمه نظرًا لمواهبه المتميزة والفريدة في مجال المعلومات العامة.

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كما وجه الوزير برعاية الطالب وتطوير مواهبه لمواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد والتميز، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم والرعاية لتمكينه من تحقيق أهدافه وطموحاته العلمية.

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يأتى التكريم فى إطار رعاية وزارة التعليم للطلاب النابغين والمتفوقين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية.

مدرسة الكيلانية الرسمية لغات وزير التربية والتعليم الصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال الطالب إياد محمود عياد المعايير الدولية

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