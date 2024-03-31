الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 21 | حكاية الجواب الذي كسر قلب خالد النبوي (فيديو)

خالد النبوي فى إمبراطورية
خالد النبوي فى إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 21 من أحداث مسلسل إمبراطوية ميم  بطولة النجم خالد النبوي، الذي ينافس به ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويعرض حصريًا على مجموعة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية، الكثير من الأحداث المشوقة والمتصاعدة، خاصة بعد رفض مختار - خالد النبوي، عريس نجلته منى - هاجر السراج، للزواج منها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21 | حكاية الجواب الذي كسر قلب خالد النبوي

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل إمبراطورية ميم، استيقاظ مختار أبو المجد - خالد النبوي، ودخوله إلى المطبخ كعادته كل يوم، لإحضار وجبة الإفطار إلى أفراد الإمبراطورية، وفوجئ مختار بوجود جواب على نافذة المطبخ، من نجلته منى - هاجر السراج، وكان هو الجواب الذي كسر قلب مختار - خالد النبوي وجعله غير قادر على التعبير أو التعليق بسبب اتخاذها قرار السفر بمفردها دون علمه لاستكمال دراستها وإتمام البعثة الدراسية التى تحلم بها، الأمر الذي كان يرفضه مختار بشده وفقا للعادات والتقاليد والأصول التى تربى عليها والتى لا تسمح لنجلته بالسفر إلى الخارج بمفردها.

إمبراطورية ميم الحلقة 21 | هاجر السراج تقرر السفر إلى الخارج بمفردها 

قام مختار بقراءة الجواب الذي كتبته منى - هاجر السراج، وقالت له خلاله : "بابا حبيبي صباح الخير.. مكنتش حابة اكتب لك الجواب ده بس للاسف مكنش قدامى حل تاني.. انت عارف رأيك مهم جدا بالنسبة لى بس مكنش ينفع استنى اكتر من كده.. وانا حقيقي حاولت اقنعك بس انت مكنتش راضي تسمعني.. أنا بس كان نفسي توافق انت عارف ان أنا كبيرة ومن حقي أخد قرار زي ده أنا كل اللى بطلبه منك تاخد بالك من اخواتى وعمتى وانا اكيد هكلمك قريب.. بنتك الأفوكاتو منى مختار".

مسلسل إمبراطوية ميم مواعيد عرض الحلقات والقنوات الناقلة 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم يوميا على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، وتتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميًا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن تتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم
 

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عزالعرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، نورهان منصور، عمر زهران، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 

خالد النبوي وهاجر السراج فى إمبراطورية ميم 
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