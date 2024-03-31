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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21 | خالد النبوي يلقن ابناؤه درس "المقاومة تنتصر"

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 21 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، خاصة بعد زيادة الضغط من إحدى الشركات العقارية الكبرى على مختار أبو المجد - خالد النبوي من أجل الموافقة على بيع المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21 | خالد النبوي يلقن ابناؤه درس "المقاومة تنتصر"

وتوالت أحداث الحلقة 21 من مسلسل إمبراطورية ميم، وشهدت أحداث الحلقة محاولات جديدة لشركة العقارات التي ترغب في شراء منزل مختار أبو المجد - خالد النبوي وهو مازال مُصر على الرفض، إذ قامت بقطع الانتر نت والكهرباء تماما عن المنزل، ما استقبله مختار - خالد النبوي، بكل بساطة ولم يتأثر ابدا مهما فعل أصحاب شركة العقارات.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 21

كما شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من المواقف الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده، خاصة بعد اجتماعه معهم وتلقينهم درسا على اضواء الشموع خاصة بعد قطع شركة العقارات الكهرباء عن المنزل مؤكد لهم أن المقاومة ستنتصر فى النهاية، وأنه كلما قاوم ووقف صامدا أمام أفعال أصحاب شركة العقارات، بالتأكيد سيكون هو المنتصر فى النهاية.

وكان صاحب شركة العقارات، عرض على مختار أبو المجد - خالد النبوي، مبلغا ماليا أكبر ليبيع منزله، يصل إلى 150 مليون جنيه، لكنه ما زال يرفض بيع المنزل بشده كونه يمثل له ذكريات حياته وحنينه للماضى.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

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