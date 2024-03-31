الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 21..هاجر السراج تهرب من المنزل

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي،أحداثا متصاعدة من جانب أبنائه خلال أحداث الحلقة.

وقررت منى الابنة الأكبر “هاجر السراج” أن تفاجئ والدها مختار أبو المجد “خالد النبوي” بالرحيل عن المنزل للسفر إلى الخارج بشكل مفاجئ للمشاركة بالبعثة الدراسية التي تريد الإلتحاق بها. 

واستيقظ “مختار أبو المجد ”مبكرًا، ولم يجد ابنته منى بالمنزل ولكنها تركت جواب له تخبره بسفرها للبعثة الدراسية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل امبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل امبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 21

 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

واحتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية. 

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