مسلسلات رمضان 2024.. امبراطورية ميم لـ خالد النبوي

يستعرض مسلسل امبراطورية ميم، في الحلقات الأولى تعريفا بعائلة النجم خالد النبوي، المكونة من أب و6 أنباء، ثم حلقة بعد حلقة يقدم المسلسل تفاصيل مشاكل اجتماعية يواجهها الآباء، مع الأبناء، في مراحلهم المختلفة، وهو ما يكون عبأ كبيرصا على الأب الذي يستيقظ ويجد نفسه مسؤولًا من هذا العدد الكبير من الأبناء تحت رعايته.

وتنتمي أسرة خالد النبوي، إلى الأسر التي تهتم بالتربية الإيجابية والمناقشة والحوار، في كل الأوقات، وذات مرة يقترح أحد الأبناء إجراء انتخابات لاختيار شخص منهم لإدراة البيت بعيدًا عن تسلط الأب.. ولكن ماذا سيحدث بعدها؟ هكذا تفاجئنا الأحداث المثيرة للإعجاب.



مسلسل إمبراطورية ميم



عدد الحلقات (30 حلقة)



بطولة: خالد النبوي- حلا شيحة- نور النبوي- مايان السيد- نشوى مصطفى- محمود حافظ- هاجر السراج- محمد محمود عبد العزيز

قصة: إحسان عبد القدوس

سيناريو وحوار: محمد سليمان عبدالمالك

إخراج: محمد سلامة

إنتاج: شركة أروما للمنتج تامر مرتضى



التصنيف: (اجتماعى)

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

أعلنت قناة DMC، بشكل رسمي عن انطلاق عرض مسلسل إمبراطورية ميم، في رمضان 2024، وقناة DMC دراما.

https://fb.watch/qA7kmQyYC3/?mibextid=Nif5oz