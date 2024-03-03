الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. امبراطورية ميم لـ خالد النبوي

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يستعرض مسلسل امبراطورية ميم، في الحلقات الأولى تعريفا بعائلة النجم خالد النبوي، المكونة من أب و6 أنباء، ثم حلقة بعد حلقة يقدم المسلسل تفاصيل مشاكل اجتماعية يواجهها الآباء، مع الأبناء، في مراحلهم المختلفة، وهو ما يكون عبأ كبيرصا على الأب الذي يستيقظ ويجد نفسه مسؤولًا من هذا العدد الكبير من الأبناء تحت رعايته.

وتنتمي أسرة خالد النبوي، إلى الأسر التي تهتم بالتربية الإيجابية والمناقشة والحوار، في كل الأوقات، وذات مرة يقترح أحد الأبناء إجراء انتخابات لاختيار شخص منهم لإدراة البيت بعيدًا عن تسلط الأب.. ولكن ماذا سيحدث بعدها؟ هكذا تفاجئنا الأحداث المثيرة للإعجاب.


مسلسل إمبراطورية ميم


عدد الحلقات (30 حلقة) 

بطولة: خالد النبوي-  حلا شيحة-  نور النبوي-  مايان السيد-  نشوى مصطفى-  محمود حافظ-  هاجر السراج-  محمد محمود عبد العزيز 
قصة: إحسان عبد القدوس
سيناريو وحوار: محمد سليمان عبدالمالك
إخراج: محمد سلامة
إنتاج: شركة أروما للمنتج تامر مرتضى

التصنيف: (اجتماعى)

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

 

أعلنت قناة DMC، بشكل رسمي عن انطلاق عرض مسلسل إمبراطورية ميم، في رمضان 2024، وقناة DMC دراما.

https://fb.watch/qA7kmQyYC3/?mibextid=Nif5oz

 

إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة خالد النبوي مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مُتهمة فى قتل يمنى الجنسية: "معرفشى حاجة عن الليلة دى" (فيديو)

أسرة "يمني" تطالب بحظر النشر في قضية قتله

تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين