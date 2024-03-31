الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مروان موسى يكشف حقائق مثيرة عن الراب.. ويعلن عن أغنيته الجديدة (فيديو)

مروان موسى
مروان موسى

تحدث الفنان مروان موسى، مغني الراب الشهير، عن تجربته في عالم الراب والموسيقى، مؤكدا أنه لا يقبل بالإساءة أو التجريح من أجل زيادة نسبة المشاهدة.

وأشار موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، إلى أن الأشخاص الذين يتخانقون ويستخدمون كلمات مجرحة للتفوق، في الواقع يشعرون بالحنين لبعضهم البعض.

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وفي رده على تصريح الفنان هاني عادل، الذي قال: "للأسف الراب في مصر كل الكلمات رايحة في سكة، أنا أجمد منك، أعرف بنات أحسن منك، حسابي في البنك مليان فلوس"، أكد مروان موسى أنه يتفهم هذه النقاط ويشعر بالموافقة عليها.

وأشار إلى أنه من أكثر الناس الذين غنوا "أنا هبهدلك ومعايا فلوس"، كما أن هذا الكلام يعكس ثقته الكبيرة في نفسه وفي قدرته على النجاح، موضحا أنه يعمل في الوقت الحالي على أغنية راب جديدة بعنوان "حافظ مش فاهم"، ويعبر من خلالها عن ملله من أغاني "أنا أجمد منك"، كما يؤكد أن التكرار في الراب يؤثر سلبًا على نسبة المشاهدات في هذا المجال.

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