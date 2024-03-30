السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مذيع ستات مصر".. شريف مدكور يتحدث عن لقبه الأشهر في "ع المسرح"

شريف مدكور
شريف مدكور

أكد الإعلامي شريف مدكور أهمية الرابط بينه وبين جمهوره، مشيرا إلى أن جمهوري يشاهد بانتظام برنامجه في تمام الساعة الرابعة، ورغم أنه يُعرف بأنه "مذيع ستات مصر"، إلا أنه لم يتأثر بالانتقادات واعتبرها تاجًا على رأسه، بل يثق أمهات وجدات مصر فيه بثقة عمياء، وهو يأمل أن يكون جديرًا بهذه الثقة أيضًا في نظر الأطفال.

وقال مدكور خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، إنه عندما يقدم نصائح للأطفال في برنامجه، يشعر بالسعادة عندما يرى فيديوهات للأطفال يطبقون تلك النصائح على الفيسبوك في اليوم التالي.

بين الشاشة والواقع.. الوجه الآخر لشريف مدكور في "ع المسرح" (فيديو)

شريف مدكور يتحدث عن حبه للمسرح وطفولته السعيدة في "ع المسرح" (فيديو)

تحدث مدكور أيضًا عن تحول حياته عندما بدأ يقف أمام الكاميرا، حيث كان يخاف في البداية، ولكن أصبح مذيعًا في القنوات المتخصصة، وهذا كان تحولًا كبيرًا، مؤكدا أن برنامجه كان يصرف على القطاع، وكان يشعر بالفخر عندما يقول له أحدهم: "أنت الذي تحمل القناة"، وهذه المسؤولية تثير فيه شعورًا جميلًا.

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