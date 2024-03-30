السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بين الشاشة والواقع.. الوجه الآخر لشريف مدكور فى "ع المسرح" (فيديو)

شريف مدكور
شريف مدكور

كشف الإعلامي شريف مدكور عن جوانب مختلفة من حياته وشخصيته، موضحًا أنه يعاني من ارتباطات دائمة مصيرها محتوم بمجرد اكتشاف هويته الحقيقية.

وأوضح مدكور خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أن عشرته الصعبة تجعله يعيش حياة متنقلة، حيث لا يمكن لأي شخص أن يستمر في العيش معه لفترة طويلة بسبب اهتمامه الزائد بالنظام والانضباط والنظافة.

وأشار إلى أنه يظهر على الشاشة بوجه طفولي يحمل شوية براءة، حيث يقدم برنامجًا ترفيهيًا للأسرة المصرية، ومع ذلك، في حياته اليومية، يعيش حياة هادئة ولا يلجأ إلى الرقص والاحتفالات.

وتابع أنه بعد عدم تحقيق حلمه في الجامعة الأمريكية وكلية الفنون الجميلة، قرر أن يأخذ مصيره بيديه، واستثمر ثمن سيارته في فتح مصنع، ونجح في تصنيع ملابس البنات في الأزهر، وبعد ذلك، اشترى شقة وسيارة صغيرة، ما يجسد تفكيره التجاري واستمراره في تحقيق أحلامه.

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