شريف مدكور يتحدث عن حبه للمسرح وطفولته السعيدة فى "ع المسرح" (فيديو)

أكد الإعلامي شريف مدكور أنه يعشق المسرح بشغف، وعندما سُئل عن تخيله لحياته كمسرحية، أجاب بابتسامة: "لو تخيلت حياتي مسرحية، سأطلق عليها اسم شارع شريف".

وأوضح مدكور، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أن الشارع هو المكان الذي يجمع فيه كل شيء: المدرسة والمخبز والجامع، وأنه يحب كل لحظة يعيشها في هذا الشارع.

وعن تفاؤله وحبه للإيجابية، قال مدكور: "أنا شخص متفائل، وأحب أن أرى الجانب الإيجابي في كل شيء. أتجنب الأمور السلبية وأحاول أن أعيش كل يوم بحب وتفاؤل"، وعن طفولته، قال: "كنت طفلًا هادئًا ومؤدبًا جدًا، لكني كنت خائبًا في المدرسة وكنت دائمًا على الفصل. لكن المدرسات كُن يحبنني، وعشت طفولة سعيدة أحسد نفسي عليها بسبب والدي وجدودي".

وأضاف مدكور: "كنت محظوظًا لأنني شاهدت جميع جدودي وتربيت في خيرهم وحضنهم، جدي الفريق محمد فوزي كان له النصيب الأكبر في تربيتي، كان رجلًا قويًا وصارمًا في عمله العسكري، ولكن في المنزل كان مختلفًا تمامًا، كان يحملني وهو يضحك، وأنا كنت أول حفيد لديه، كان يستمتع بالهدوء والبساطة، ومنه أخذت حبي للتفاصيل والالتزام واحترام الآخر وثقافته الرائعة".