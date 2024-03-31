مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. رياض الخولى: "مش عايز أدخل السجن لحظة واحدة"

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة21، بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثًا مصيرية، حيث ظهر رياض الخولي بصحبة زوجته سيمون، وشدد عليها بضرورة تحرك المحامي للخروج من قرار الحبس، وقال لها لولا ما فعلته عفاف ضرغام، لكنت الآن موجودا داخل حجز الشرطة بدلًا من المستشفى، وطلب منها أن يقوم المحامي بدفع الكفالة مهما كانت مليونا أو اثنين، حتى لا أدخل السجن، ولا أدع فرصة لحسن ضرغام وابنته أن يشمتا بي.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

في مسلسل صيد العقارب الحلقة21، سألت سيمون زوجها رياض الخولي، عن كيفية وصول النيابة إلى هذا الورق، وقال لها رياض الخولي إن عايدة هي من وصلت للورق، وإنها وقفت أمام الفيلا وقامت بتصويري حتى تشمت في، ولا أعلم من أعطاها الورق.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق للبحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد "صيد العقارب" دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل "صيد العقارب" كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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