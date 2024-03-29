صيد العقارب الحلقة 18.. صفاء تتصل بالشيخ مصطفى.. والأخير: وحشتينى

اتصلت صفاء الغول، بزوجها الشيخ مصطفى ضرغام، خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليرد عليها بسرعة فائقة ويقول: وحشتيتي، فتعلق بدلال: وحشتك؟ كنت سألت عليا، فيخبرها أنها بعدما غابت عنه وكأن قطعة كبيرة في قلبه قد أعتمت.

الحلقة 18 مسلسل صيد العقارب

وأخبر الشيخ مصطفى زوجته أنه يعلم أن والد صفاء إسماعيل الغول أمرها بألا تتواصل مع الشيخ مصطفى، وهو لا يرضيها ألا تكون هناك مشاحنة بينها وبين والدها لأن طاعة الأب واجبة، فقالت له: هو فيه حد حلو كده؟، مؤكدة له أنها تفتقده وتريد أن ينتهي كل هذا.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة عشر حصريا على قناة CBC، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.