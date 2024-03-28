مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. "عايدة" للضابط حسام: "سامح الغول ضحك على عيشة"

تحاول غادة عبدالرازق في أحداث الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب، إقناع الضابط حسام أن سامح الغول لم يهرب، لأنها لا تصدق ذلك، ليقول لها الضابط، إنه يقدر أنها محبطة، وأن الوصول إلى سامح أصبح صعبا جدا، لكنه يوعدها أنه سيصل إليه حتى لو هو خارج مصر.

صيد العقارب الحلقة 18

وتدخل ميار الغيطي في هذه اللحظة وتقدم له القهوة، فتلاحظ عايدة نظرة الحب في عيون حسام لميار الغيطي، وتستغل الفرصة وتحكي له عما فعله سامح الغول فيها، حيث تقول له: سامح الغول ضحك على عيشة، فينفعل الضابط ويقول لها: الواد ده لازم يتجاب، عشان اللي يعمل كدة مع واحدة زي عيشة لازم ياخد جزاؤه، وهجيب الواد هحاسبه على كل اللي عمله.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة عشر حصريا على قناة CBC، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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