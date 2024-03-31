الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"محدش باركلي".. مروان موسى يروي كواليس حصده جائزة أفضل "رابر" في إفريقيا

مروان موسى
مروان موسى

أكد الفنان مروان موسى، الذي يعمل كمغني راب، موسيقي، كاتب أغاني، منتج موسيقي، وممثل مصري، أنه بدأ مشواره الفني في عام 2016، ولكن بعد فترة قصيرة، واجه محنة قاسية عندما تلقى خبر مرض والدته.

وأشار موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، إلى أن هذه المحنة كانت لها وقعًا كبيرًا عليه، خاصة أنه ليس لديه أشقاء، ومع ذلك، استطاع تحويل هذه المحنة إلى منحة، حيث جاءت له فرص عمل كثيرة.

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من ناحية أخرى، تحدث مروان عن نجاحاته في مجال الموسيقى، حيث حصل على جائزة أفضل "رابر" في إفريقيا، ولكنه أكد أنه لم يحظ بالاهتمام الكافي من الجمهور، ورغم ذلك، يظل متفائلًا ويعتقد أن هناك من سيفرح له في المستقبل.

وفي مفاجأة أخيرة، شارك مروان تفاصيل عن علاقته بمغنى الراب "باتيستوتا"، موضحا هذه العلاقة قوية، حيث قام بحضنه من الخلف في إحدى المناسبات في العلمين، وأكد أن هذه اللحظة كانت مميزة للجميع.

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