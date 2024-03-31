مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. حبس رياض الخولي 4 أيام في 3 تهم

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مصيرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المتهم رياض الخولي، الذي يواجه تهم التزوير في المستندات الرسمية والرشاوي

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام داخل المستشفى، على ذمة التحقيق، ويراعي التجديد في الموعد القانوني، مع استكمال التحريات واستيفاء شهادات الشهود فيما نسب إلى المتهم من جرائم التزوير واعطاء الرشوة والتهرب تالضريبي، وتقدم الأورق المرفقة للمحضر إلى الجهات المعنية لبيان صحتها.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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