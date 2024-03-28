مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. ياسين يُحذر إسماعيل الغول من التعرض لـ"عايدة"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. اشتغل الصدام بين “ياسين” الفنان محمد علاء جمايكا، ووالده "إسماعيل الغول" الفنان محمد رياض، بعد تعرض “عايدة” لحادث سيارة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18

وقال ياسين لوالده: متولي ملوش مصلحة يتبلى على مراتك، وملكش دعوة بمراتي واعمل اللي انت عايزه بعيد عنها.. إلا عايدة، عشان لو فكرت تأذيها هتشوف الوش اللي عمرك ما شوفته من ياسين.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة عشر حصريا على قناة CBC، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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