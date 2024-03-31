مسلسل مليحة ملخص الحلقة 5

بحث متابعي دراما رمضان، ومسلسل مليحة، عبر محركات البحث عن أحداث ملخص الحلقة الخامسة من المسلسل بعد أن شهدت أحداثا مشوقة عقب وفاة جد مليحة.

مسلسل مليحة الحلقة 5

وتدور الأحداث حول وفاة جدّ مليحة أبو عمار داخل المستشفى وأمام الضابط أدهم، وذلك قبل أن يحقق أمنيته، وهي الموت على أرض غزة لتصرخ مليحة وجدتها صرخات مدوية عقب مشاهدتهم له وهو مغطى بالملاءة، وذلك وسط محاولات ومواساة لهم من الضابط أدهم.

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شهدت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل بدء نشأة علاقة عاطفية بين الضابط أدهم ومليحة عندما أخذا يتبادلا الحديث وهم يتناولا القهوة، وحينها شاهد أدهم سلسلة ترتديها مليحة على رقبتها كانت على شكل خريطة فلسطين.

وعندئذ أبدى الضابط إعجابه بالسلسلة قائلًا لها أن قضية فلسطين هي قضية مصر والمصريين تماما كما هي قضية الفلسطينيين.

كما شهدت الحلقة الخامسة شك زوجة خال الضابط أدهم والتي تجسد دورها الفنانة حنان سليمان، وهي تربطها علاقة قوية به وبوالدته والأسرة في إصابتها بمرض السرطان.

إذ لاحظ زوجها "الفنان أشرف ذكي"الارتباك عليها، وهي تقول له أنها ستخرج في أمر ساعة ثم ستعود، ماجعله يشك في أنها تخبئ عليه أمرًا وبعد إلحاحه قالت له أنها تشعر أن جسدها يشوبه تغيرات غريبة وقد نصحتها زميلاتها أن تكشف لدى طبيب أورام.

ثم أوصت سليمان زوجها له ألا يخبر أولادهما لكي لا ينزعجا دون داع، وقد ظهر هنا تخلي الزوج عن كل شئ ليقف جوار زوجته حيث أصر على الذهاب معها إلى الطبيب تاركًا كل ما وراءه من عمل، وقد أظهرت دموعه التي حاول أن يخفيها حبه ووفائه وقلقه على زوجته.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 6

مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.