عاجل.. أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائهم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونت، نقلا عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن سلوك نتنياهو جريمة وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته فلن نرى أولادنا.

وتابع أهالي المحتجزين "من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو وسنحتج للإطاحة به، لأنه يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا".

وتابع الأهالي "لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم، وستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم، سنسير نحو الكنيست لنقول إنه لا توجد حرية حتى يعود جميع المحتجزين".

إعلام إسرائيلى: رئيس الأركان الأمريكى يُعرب عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل

وأفاد عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رئيس الأركان الأمريكي يعرب عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل لليوم التالي للحرب على غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عشرات آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل فورية للمحتجزين ويغلقون عدة شوارع في تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن أنه بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي ما زال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين، بالإضافة إلى 60 من الطواقم الطبية.

وأكدت الصحة في غزة، على مواصلة الاحتلال الممارسات الوحشية ضد المرضى في المستشفى، قائلة: "يمنع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، ونحذر بأن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق وندعو الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم".