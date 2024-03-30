السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"صحة غزة": الاحتلال يتصدى لمحاولات نقل المرضى من مستشفى الشفاء المحاصر

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن أنه  بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي ما زال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين، بالإضافة إلى 60 من الطواقم الطبية.

وأكدت الصحة في غزة، على مواصلة الاحتلال الممارسات الوحشية ضد المرضى في المستشفى، قائلة: "يمنع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، ونحذر بأن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق وندعو الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكر أن "قتل عددًا من المسلحين في مستشفى الشفاء في غزة، ومصادرة أسلحة، واكتشاف مواقع تابعة لحركة حماس في المنطقة، مع استمرار القتال ضد الحركة خلال الساعات الـ24 الماضية" وفق زعمه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتل العديد من المسلحين في حي الأمل، من بينهم مسلحون حاولوا مهاجمة قواته بعبوات ناسفة، بحسب ادعائه.

وزارة الصحة اقتحام قوات الاحتلال الطواقم الطبية غزة قوات الاحتلال الشفاء الطبي

مواد متعلقة

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

الاحتلال يعتقل النازحين الرجال بعد اقتحام المدرسة الأمريكية قرب مجمع الشفاء بغزة

الاحتلال: نفذنا عملية مجمع الشفاء بعد معلومات بوجود قيادات حماس هناك

الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء بغزة.. واشتعال النيران فى مبنى الجراحات

الاحتلال يستهدف كل من يتحرك فى محيط مجمع الشفاء الطبى بغزة

"الصحة الفلسطينية" تُطالب المؤسسات الأممية بحماية مجمع الشفاء الطبى

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجنديين وإصابة 10 آخرين فى غزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية