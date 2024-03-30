"صحة غزة": الاحتلال يتصدى لمحاولات نقل المرضى من مستشفى الشفاء المحاصر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن أنه بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي ما زال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين، بالإضافة إلى 60 من الطواقم الطبية.

وأكدت الصحة في غزة، على مواصلة الاحتلال الممارسات الوحشية ضد المرضى في المستشفى، قائلة: "يمنع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، ونحذر بأن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق وندعو الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكر أن "قتل عددًا من المسلحين في مستشفى الشفاء في غزة، ومصادرة أسلحة، واكتشاف مواقع تابعة لحركة حماس في المنطقة، مع استمرار القتال ضد الحركة خلال الساعات الـ24 الماضية" وفق زعمه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتل العديد من المسلحين في حي الأمل، من بينهم مسلحون حاولوا مهاجمة قواته بعبوات ناسفة، بحسب ادعائه.